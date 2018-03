1° Mostra dell'Artigianato Musicale

1° Mostra dedicata all'artigianato musicale Made in Italy. Gli artigiani della musica si riuniscono per far conoscere da vicino i propri lavori e creazioni; saranno presenti costruttori di chitarre elettriche ed acustiche, bassi, percussioni, amplificatori, liuteria antica.

Per l'occasione, due artisti eccezionali si esibiranno in concerto acustico: Conny Ochs e Monsieurvoltaire. Al locale sarà possibile trovare birra artigianale ed idromele.

L'appuntamento è l'8 aprile dalle ore 15. Ingresso libero - Tessera A.S.I. L'inizio concerti è previsto alle ore 21.