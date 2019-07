Mostra costumi di scena della Fondazione Cerratelli

Domenica 21 luglio alle 18 apre alla Sterpaia a San Rossore la mostra di costumi di scena della Fondazione Cerratelli. Un percorso espositivo che presenta il tratto inconfondibile di Giorgio De Chirico, lo sguardo indagatore e scrupoloso di Corrado Cagli, la bizzarria di Mino Maccari e un inaspettato crudo e aspro Renato Guttuso oltre ad un fantasioso e coloratissimo Emanuele Luzzati.

L'esposizione si svolge in concomitanza con la Summer School Internazionale che si tiene dal 22 al 27 luglio alla Villa del Gombo, organizzata dalla Fondazione Cerratelli con l'Università Cattolica di Milano e il sostegno dell'Ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Una settimana con relatori di rilevanza internazionale per mettere in dialogo terminologie, linguaggi e conoscenze culturali con i mestieri legati alle scene, al costume, chiave d’accesso a professioni d’arte apprezzatissime intorno al tema ' Fra moda e costume: linguaggi e metodi nelle industrie creative'

Dopo l'inaugurazione di domenica 21 luglio alle 18, la mostra rimane aperta per il periodo della Summer School dal 22 al 26 luglio dalle 15 alle 17.30. Dopo la pausa di agosto, l'esposizione riaprirà dal 2 al 30 settembre il sabato e la domenica dalle 14 alle 19. C’è la possibilità di prenotare visite per i gruppi di almeno 15 persone prenotando a info@fondazionecerratelli.it. Ingresso gratuito.