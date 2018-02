La mostra 'La creatività al femminile' al Gamec

Si inaugura sabato 3 marzo ore 18 presso gli storici spazi espositivi del CentroArteModerna di Pisa la mostra 'La Creatività al Femminile', a cura di Massimiliano Sbrana.

Inserita nel progetto 'Donne in Arte-Universo Artistico Femminile Contemporaneo' in questa occasione si cercherà di fare maggior luce sul capacità creatività femminile sempre nell'intento comunque di valorizzare la realtà artistica femminile con un riferimento al panorama artistico contemporaneo.

Il '900 è stato il secolo del risveglio della donna, il tempo in cui la donna ha conquistato il proprio posto nel mondo, nella cultura e nella società. E' stato questo il secolo che ha visto grandi donne affacciarsi al mondo della storia, della politica. della scienza, dell'arte.

La donna possiede questa particolare capacità di cogliere dentro se stessa e dentro le proprie forme inconsce elementi creativi ed innovativi di grande importanza sia sul piano individuale sia su quello collettivo.

La mostra nell'ambito del progetto 'Donne in Arte' è realizzata in collaborazione con la collezione 'Archivio d'arte' Gamec. Per info e appuntamenti: 3393961536.

La mostra proseguirà fino al 21 marzo 2018. (ingresso libero). Orari: 10-12.30/16.30-19 (feriali); Apertura straordinaria domenica 4 e 11 marzo 2018 17-19 (festivi telefonare); chiuso lunedì.