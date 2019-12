'Caracol in vinile'

Domenica 5 Gennaio 2020 Caracol Contemporanea presso la Casa del Popolo in via C. Cattaneo. Alla Mostra del disco saranno presenti 10 espositori: lp, 45's, cd.

Alle ore 18 live Claudio Stambul Siz-Un Productions : electrosurf, alle ore 19 live Acetone.

Dalle 11 sarà possibile portare i propri vinili e suonarli in consolle