Mostra del disco alla Stazione Leopolda

Domenica 8 settembre giungeranno da tutta Italia espositori, con oltre 100 metri lineari di esposizione, con le loro chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche.

Un’occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd, dvd e mix.



I primi cento che entrano avranno in omaggio un numero da collezione a scelta di 'Record Collector' la rivista inglese più importante per gli appassionati e i collezionisti di vinile ( https://recordcollectormag. com/ ).



Collezionisti ma anche solo appassionati dell'ascolto della musica su vinile troveranno alla Stazione Leopolda di Pisa qualsiasi genere, dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d'autore italiane, dal prog inglese al reggae.



Ci ritroveremo a giocare col passato per guardare sempre al futuro attraverso il vinile, in tutte le sue declinazioni: rock, reggae, punk, jazz, blues, classica, italiana, folk e chi più ne ha più ne metta. Il pubblico troverà rarità da collezione, dischi che insegue da anni, curiosità, occasioni da non perdere. Non mancheranno le sorprese rare: dal rap italiano degli anni ’90 ai nuovi Radiohead e Massive Attack, alle prime stampe dei Beatles e dei Rolling Stones, sino al prog italiano e agli immancabili Led Zeppelin e Pink Floyd.

Alla Mostra del Disco di Pisa ci sarà poi una sezione dedicata al mondo dell’alta fedeltà vintage, con giradischi, amplificatori, piastre per cassette, altoparlanti degli anni ’70-’80 e ’90.

Una particolare sezione della fiera sarà dedicata anche alla musica dance: dagli anni ’70 in poi, con i mix ricercatissimi da molti dj: dalla italo disco al funky, dalla house alla techno dei primi anni novanta.

Il pubblico potrà anche venire a farsi valutare gratuitamente la propria personale collezione, scambiare compare e vendere i propri dischi. E’ il mondo dei collezionisti ed appassionati di vinile che si incontrano, si studiano, si parlano, si confrontano, il tutto nel nome della cultura musicale.

Sarò inoltre presente il Food Truck il Furgoncino Giallo

Cotture a bassa temperatura e affumicatura con legni di qualità, conferiscono alla carne un gusto straordinario, inusuale e appagante.

E’ possibile abbinare ogni portata a deliziose e selezionate birre, per finire poi in dolcezza con gli squisiti crumble di mele e il cioccolato montato.



La Mostra del Disco di Pisa è organizzata dall’Associazione culturale Ganzo! Eventi Culturali.