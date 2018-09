Mostra del disco alla Stazione Leopolda

La prima grande mostra del disco dopo l'estate in Toscana, 17° edizione. Torna in grande stile per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd, dvd e mix.

Il 9 settembre giungeranno da tutta Italia espositori con le loro chicche in vinile, dalle rarità ai dischi per tutte le tasche.

Collezionisti ma anche solo appassionati dell'ascolto della musica su vinile troveranno alla Leopolda di Pisa qualsiasi genere, dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d'autore italiane, dal prog inglese al reggae.

Per info: redazione@puntoradio.fm; 3357856675.