Si apre al pubblico sabato 10 febbrio alle ore 17 presso il Gamec la mostra 'La figura femminile nell'arte: aspettando l'otto marzo' che, ordinata e curata da Massimiliano Sbrana, vuole dare un breve ma significativo percorso della figura femmile così come gli artisti nel tempo l'hanno raffigurata.

La donna da secoli è infatti elemento fondante dell'arte. A partire dalle rappresentazioni e sculture della preistoria la donna è stata rappresentata nelle sue molteplici sfaccettature: donna come madre, donna come santa, donna come diavolo, donna come amante ecc.

Una figura femminile dunque che nelle nelle arti figurative, ha ricoperto di volta in volta una veste simbolica diversa nel corso dei secoli, di pari passo con l’evoluzione delle tecniche artistiche e degli stili, con il variare del gusto estetico e, elemento non meno importante, con il diverso modo di concepire il ruolo della donna nella società.

Per il pittore, la donna è anzitutto forma. E' il simbolo della figurazione di tutti i tempi, è l'archetipo della dimensione umana, della sua trasparente profondità, del suo glorioso intelletto, della sua perfezione assoluta, sopra ogni altra forma vivente.

Per info: www.Centroartemoderna.com; 3393961536. La mostra proseguirà fino al 28 febbraio 2018. (ingresso libero). Orari: 10-12,30/16,30-19,00 (feriali); (festivi telefonare); chiuso lunedì.