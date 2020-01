Mostra di fotografia per i corsi di Photo Experience

Sabato 25 gennaio 2020 si terrà l’evento finale delle attività fotografiche dell’associazione fotografica Photo Experience. Saranno allestite delle mostre fotografiche presso la Stazione Leopolda di Pisa. Saranno esposti oltre 150 scatti, immagini fotografiche riguardanti i lavori finali del Corso Base di Pisa e del Corso Avanzato di Fotografia ed Elaborazione digitale di Cascina.

L’evento rappresenta la fine di un percorso per gli allievi, circa 80, durato mesi. I corsisti hanno frequentato lezioni ma anche effettuato esercitazioni pratiche e uscite on plein air. Il tema della mostra del Corso Base è 'uno sguardo sulla città'. Sono 35 i lavori pervenuti. Gli allievi del Corso Avanzato di Cascina, hanno lavorato sul tema 'Una Storia Vera'. Con un lavoro di reportage, racconteranno una storia attraverso immagini, sono 68 le foto presentate. Saranno inoltre presenti una rassegna dei lavori fotografici degli oltre 100 soci dell’Associazione Culturale Photo Experience.

L’apertura è prevista dalle ore 17, mentre le premiazioni verranno effettuate dalle ore 19 in poi. Durante l’evento sarà possibile votare per via telematica le foto preferite. L’ingresso alle mostre è gratuito.

Maggiori informazioni sulla mostra alla Stazione Leopolda sono disponibili su www.photoexperience.it e sui canali social dell’associazione.