Sabato 28 settembre 2019 sarà allestita la mostra personale della pittrice Veronica Cairo : "Le Ballerine". Grandi tele dipinte con colori a olio e acrilici e leggerissimi acquerelli su carta...Forza e delicatezza si incontrano in una mostra di un solo giorno dedicata alla danza, al movimento, al cambiamento.

La mostra sarà in un luogo magico: Le scuderie di Villa Mori a Santa Maria a Monte, Pisa. La mostra sarà allestita in occasione e in onore dei 15 anni della scuola di danza: Espressioni Danza, di Marika Torricelli.

Per l'evento si esibiranno tutte le ballerine della scuola, e ci sarà musica live. Buffet a cura di Elena Catering. Per prenotazioni 347 5386871 - 335 1387837