Mostra di Massimiliano Precisi a Pisa

Casa Nannipieri Arte e la Banca di Pisa e Fornacette inaugurano la mostra di Massimiliano Precisi, l’artista amato dal Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli. Reduci dal successo della mostra di Giacomo Balla e i grandi artisti del ‘900 come De Chirico, Sironi, Morandi, a Palazzo Grifoni di San Miniato, sede della Fondazione Carismi, il critico d’arte Luca Nannipieri, l’organizzatrice di Casa Nannipieri Arte Patrizia Ennas e il curatore d’arte Filippo Lotti, insieme con la Banca di Pisa e Fornacette, hanno deciso di dare risalto all’arte contemporanea e nello specifico ad un artista, che sta avendo riscontro nazionale, come dimostrano la personale che Precisi aprirà a Milano a fine aprile appena conclusasi questa esposizione a Pisa o la recente esposizione a Londra. Per questo, giovedì 5 aprile presso la sede della Banca di Pisa e Fornacette, Lungarno Pacinotti n.7, Pisa, alle ore 17 ci sarà l'inaugurazione della mostra, che resterà aperta fino alle 19, mentre dal 6 aprile al 10 rispetterà l’orario normale della banca (8:35-17:30). Il saluto iniziale verrà dato dalla padrona di casa la direttrice sig.ra Miria Marazzato, i relatori che interverranno sono: il critico d’arte Luca Nannipieri, l’organizzatrice di Casa Nannipieri Arte Patrizia Ennas e il giornalista Filippo Lotti.