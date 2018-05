Mostra RotarinArt alla Camera di Commercio

Inaugurata martedì 15 maggio presso la Camera di Commercio di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele a Pisa la mostra RotarinArt. Si tratta di un concorso d'Arte, organizzato dai Rotary Club Galilei e Pacinotti di Pisa insieme al Roatary club di Massa e Carrara, riservato agli studenti che frequentano i Licei Artistici della Regione Toscana, per l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di una opera scultorea, una realizzazione grafica ed una pittorica, avente come tema 'Incontri'.

Partecipano al concorso, patrocinato dal Comune di Pisa e dalla Camera di Commercio, 12 scuole con 56 opere complessive, divise per le tre sezioni (grafica, pittorica e scultorea). Questi gli orari di visita alla mostra:

martedì 15 maggio ore 10 -13 e 14 -17:30; mercoledì 16 maggio ore 9 – 13; giovedì 17 maggio ore 10 - 13 e 14 - 17:30; venerdì 18 maggio 2018 ore 9 – 13. sabato 19 maggio alle ore 10 avranno luogo le premiazioni. La mostra chiuderà i battenti alle ore 13.

Sono 12 i licei che hanno partecipato all'iniziativa:

Carrara "Artemisia Gentileschi"

Pisa "Franco Russoli"

Lucca "Augusto Passaglia"

Cascina "Franco Russoli"

Carrara "Pietro Tacca"

Volterra "Giosuè Carducci"

Massa "Felice Palma"

Pietrasanta "Stagio Stagi"

Empoli "Virgilio"

Montemurlo "Brunelleschi"

Firenze "Liceo di Porta Romana"

Siena "Duccio Buoninsegna"