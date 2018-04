La mostra 'Time, il tempo delle nostre vite' a Pisa

Apre sabato 14 aprile presso il nuovo spazio per l'arte contemporanea iPazzFactory una nuova mostra dal titolo 'Time, il tempo delle nostre vite'.

Si tratta di una esposizione composita, una mostra visuale sonorizzata. Sei artisti contemporanei esprimono con la loro arte il proprio soggettivo concetto di tempo. Essendo questo argomento complesso e variamente definibile ne viene fuori un interessante e stimolante mix di espressioni.

Il tempo si presenta come 'esperienza contemporanea' nelle pitture dei landscape urbani di Francesco Barbieri, che trova pretesto per parlare della società e del nostro tempo tramite le architetture e la produzione materiale dell'uomo nel suo habitat. Il tempo sulla pelle e sui gesti dell'uomo, nel carosello di scatti di Sonia Marrese, che ci suggeriscono quanto la vita sia un ciclo di attimi di forza e di fragilità. Il tempo che si sospende in spazi immaginifici, che si espande per poi rarefarsi nella pittura di Raffaele Boni.

Il tempo fermo dove tutto accade e diviene sostanza tangibile nelle ascolto-visioni di Lorenzo Marotta. Il tempo concettuale espresso da Fabrizio Tronfi come astrazione grafico pittorica o come un 'ready made' espressione dei 'tempi'. Il tempo come partizione musicale e spazio acustico nelle sonorità d'ambiente di Marina Tanaka.

'Time' suggerisce una riflessione sulle molteplici forme estetiche che possiamo dare al concetto di tempo e come questo si agiti dentro e attorno a ciascuno di noi, in modo diverso, originale, soggettivo.

La mostra inaugura sabato 14 aprile alle 18.30 e sarà liberamente visibile fino al 24 aprile dal mercoledì al sabato con orario: 10 - 13 / 16.30 - 19.30 e la domenica su appuntamento. Maggiori info su www.ipazzi.it.