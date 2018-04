La mostra 'Versiliesi sulle rive dell'Arno' al Gamec

Dal 7 aprile ale ore 18 s inaugura presso il Gamec la mostra 'Versiliesi sulle rive dell'Arno', curata e ordinata da Massimiliano Sbrana, che ospiterà per a Pisa, nel nuovo appuntamento con il progetto 'Itinerari Artistici d'Italia', le opere di 6 noti ed apprezzati artisti versiliesi: Sergio Andreozzi, Piero Bresciani, Luca Valter Guglielmi, Simone Rossi, Giulio Sbrana e Paolo Susini.

Sergio Andreozzi è nato a Viareggio e vissuto per gran parte della sua vita a Torre del Lago, di cui si sente orgogliosamente cittadino. Predilige la sintesi nel colore con alcuni aspetti simbolisti in un informale moderno.

Piero Bresciani nasce a Pietrasanta nel 1945. Dagli anni 1960 in poi svolge regolare attività artistica espositiva in parallelo con la passione teatrale per la quale fonda nel 1995 l'Associazione culturale 'Teatro Pietrasanta'.

Luca Valter Guglielmi nasce a Viareggio nel 1961, inizia con alcune opere di carattere astratto materico su tela, ma evidenziando sempre più la sua predisposizione verso l'uso di materiali, più che dei pigmenti, decide di dedicarsi alla ceramica in tutte le sue espressioni.

Simone Rossi nasce a Pietrasanta, allievo di noti pittori versiliesi, la sua tecnica pittorica varia dall'olio alla tecnica mista (carboncino, sanguigna, matite, pastello). Ha tenuto varie mostre, biennali del disegno.

Giulio Sbrana Torrelaghese di nascita da sempre la sua pittura ci rivela immediatamente verso ciò su cui è concentrata la sua attenzione: il mondo della natura vista in tutte le sue componenti. Egli racconta la verità visibile dell’immediato, puntando la sua concentrazione sulla natura delle cose, scavando all’interno di essa fino ad ottenere quadri che hanno un qualche cosa di alchemico.

Paolo Susiniato ama esprimersi nelle sue opere sempre con colori solari, vivaci ma non aggressivi, colori che facciano rivivere con impeto e passione la naturale bellezza del paesaggio dell'ambiente, che egli stesso osserva, attraverso giochi di luce.

Per info: www.Centroartemoderna.com . Per appuntamenti tel 3393961536 ( Whatsapp, Telegram) o email: mostre@centroartemoderna.com.

La mostra proseguirà fino al 18 aprile 2018 (ingresso libero). Orari: 10-12.30/16.30-19 (feriali); comenica 8 aprile 2018 17-19,30 (festivi telefonare); chiuso lunedì.