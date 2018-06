La mostra 'Wiki Science Competition' a Pisa

Dall'11 al 29 giugno il Palazzo della Canonica ospiterà una mostra che espone una selezione dei video e delle foto più belli della 'Wiki Science Competition' del 2017.

Il concorso, di apertura internazionale, raccoglie fotografie e materiale audiovisivo relativi al mondo della scienza. È organizzato e gestito dagli utenti delle piattaforme 'Wikimedia', il movimento globale alle spalle di 'Wikipedia', che tramite questa e altre iniziative persegue la sua missione di diffusione della conoscenza libera.

Il concorso è nato come gara di portata nazionale in Estonia ed è stato esteso all'Europa nel 2015. La 'European Science Photo Competition' ha prodotto 9793 immagini con licenza libera create da più di 2200 utenti di 'Wikimedia Commons' e ora disponibili su 'Wikipedia' per chiunque e per qualsiasi scopo.

Vengono inviate da tutto il mondo migliaia di fotografie, sequenze di immagini, registrazioni audio e video, immagini generate al computer. I soggetti sono persone al lavoro in ambito scientifico, osservazioni al microscopio, strumenti, organismi, fenomeni: qualsiasi cosa possa rappresentare gli ambiti di ricerca più vari, dall'archeologia all'astronomia, dalla zoologia alla vulcanologia, con un ventaglio di discipline molto variegato.

Ora, a coronamento dell'iniziativa, la Sns offre al pubblico l'opportunità di ammirare 48 fotografie e 2 file multimediali selezionati tra le opere risultate migliori nella gara nazionale italiana; oltre alle opere vincitrici, sono esposte quelle più meritevoli, istruttive o incisive.

La mostra resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19 (giovedì 21 giugno dalle ore 17 alle ore 21).