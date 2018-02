Le mostre 'Color' e 'Le Petit Cabinet' al Sete Sóis Sete Luas

Sabato 10 febbraio al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera saranno inaugurate ben due mostre alle ore 21.45: una di fotografia e una di pittura. Ciò che le accomuna è la lingua parlata dagli artisti, il francese, e la giovane età.

Frédéric Picciau, con la mostra di pittura 'Color' arriva da Ajaccio (Corsica) e Anaïs; Armelle Guiraud, con la mostra 'Le Petit Cabinet', da Montpellier (Francia). Due artisti, due diverse tecniche, ma in fondo lo stesso amore per l’arte e per le loro origini.

Picciau riporta su tela idee, foto e ricordi. Le sue opere, realizzate con stili diversi e su differenti supporti e materiali, traggono spesso ispirazione dai paesaggi offerti dalla Corsica.

Il progetto 'Le Petit Cabinet' di Anaïs nasce da una costrizione, quella dell’artista senza laboratorio che si deve adattare ai piccoli spazi. Per Anaïs era necessario trovare trucchi plastici e visuali per poter lavorare nel ridotto ambiente a sua disposizione. La serie 'Le Petit Cabinet' è composta da ritratti, paesaggi e nature morte. Le sue immagini, spinte sull'orlo dell'eccesso, sono comunque composte con la massima cura dei dettagli, dell'accessorio esatto nel luogo preciso.

Le due mostre saranno visitabili, con ingresso gratuito, fino al 1 marzo. A coronare la serata di inaugurazione alle ore 22 sarà il concerto di Christophe Mondoloni. stella del canto isolano corso, In prima nazionale al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera, Mondoloni sarà accompagnato dal sassofonista Paul Mancini, insieme al quale ha già calcato numerosi palchi di Parigi e Marsiglia.

In apertura del concerto una esibizione della scuola Pontedera Danza alle ore 21.30.

Orari

- Dal martedì al sabato: 10.30-13.30; 15-18

- Lunedì: 15-18

- Domenica: 10.30-13.30

- Chiuso nei festivi