Le 5 mostre da non perdere a Pisa e provincia nel mese di maggio

Appuntamento con mostre di ogni tipo nel mese di maggio a Pisa e provincia per gli amanti dell'arte e della cultura.

Ecco i principali appuntamenti:

Dal 21 aprile al 20 maggio 2018, si terrà presso la Chiesa di Santa Maria della Spina la mostra di Andrea Santarlasci 'Confluenze', curata da Ludovico Pratesi, costituita da due installazioni inedite: 'Dove ciò che scompare si manifesta' 2018 e 'Senza titolo (declivio)' 2018.

Promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa e l’Associazione SpazioTempo di Michela Rizzo, con il supporto della Galleria Collicaligreggi e di Atlante Servizi Culturali, l’esposizione è la quarta di una serie di interventi site specific di artisti nazionali e internazionali realizzati all’interno della chiesa.

Nella ricerca di Andrea Santarlasci un momento prioritario riguarda un’approfondita meditazione sul tema del luogo e sulle relazioni tra l’uomo e il suo ambiente. In questa occasione Santarlasci ha elaborato un progetto ideato in stretta relazione con l’architettura, ma anche con il suo ambiente circostante, sia storico che naturale. Questo intervento induce a riflettere sulle possibilità della memoria e dell’immaginazione, capaci di sovrapporre e intrecciare simultaneamente tempi e spazi diversi.

Nell’installazione intitolata 'Dove ciò che scompare si manifesta', l’artista evoca l’antica confluenza del fiume Auser, attraverso una scritta al neon che riporta un frammento del filosofo greco Eraclito.

La seconda opera, 'Senza titolo (declivio)' è un tronco lungo nove metri, recuperato sulle spiagge alla foce dell’Arno, appoggiato a terra in una posizione obliqua e in bilico su alcune scale, quasi a rievocare una deposizione, una caduta, una perdita o la morte stessa.