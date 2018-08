Eventi: le 5 mostre di settembre a Pisa

Per gli amanti dell'arte, a Pisa e provincia, settembre offre varie opportunità di approfondire la conoscenza sia con l'artigianato che con la pittura, fino all'unione di letteratura, la storia e la scoperta del territorio.

1) 'Pisa città della ceramica'

Prosegue, nelle varie location museali pisane, la mostra che racconta con oltre 500 pezzi ed eventi specifici la storia di Pisa. Commercio, artigianato, trasformazioni culturali: dagli oggetti recuperati negli anni, dal primo Medioevo fino al XX° secolo, si può capire come si sia evoluta la città, sia nei suoi aspetti urbani che in quelli dei costumi e dell'economia. Il cuore della mostra sarà il Centro Espositivo San Michele degli Scalzi (viale delle Piagge), adiacente ai resti dell’ultimo baluardo della produzione in città, la fabbrica della Richard Ginori.

