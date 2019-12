Apre a Pisa il prossimo 20 dicembre alle ore 18.00 la mostra 'Olivetti@Toscana.it territorio, comunità, architettura nella Toscana di Olivetti' dedicata ai personaggi e alle architetture che hanno segnato la storia della Olivetti in Toscana. Allestita al Museo della Grafica e organizzata dall’Università di Pisa la mostra è stata curata da Marco Giorgio Bevilacqua, Mauro Ciampa, Lucia Giorgetti, Stefania Landi e Denise Ulivieri, con la collaborazione della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti e dell’associazione Archivio Storico Olivetti. La mostra resterà aperta al pubblico dal 20 dicembre 2019 al 13 aprile 2020.

La mostra svela attraverso materiali esclusivi e inediti una vicenda che "ha un significato sociale eminente" e che merita di essere raccontata perchè "rappresenta un contributo alla cultura fondamentale". La mostra ha ottenuto il patrocinio e contributo della Regione Toscana, il contributo di Fondazione Pisa e di Acque S.p.A. ed il patrocinio della U.I.D. Unione Italiana per il Disegno e Expowall Gallery di Milano.

Alla mostra al Museo della Grafica fa eco idealmente la mostra 'HelloWorld!', in svolgimento all’ex-convento delle Benedettine, che illustra la storia degli strumenti per il calcolo dall’Ottocento oggi, inclusa la CEP: storia nella quale ampia parte hanno avuto le realizzazioni Olivetti che sono in esposizione, dal mainframe ELEA 6001 (1961) al personal computer M24 (1983), passando per la P101 (1965), considerato il primo PC costruito al mondo. Entrambi le mostre fanno parte del ciclo di iniziative di 'Informatica50', dedicato ai cinquanta anni dalla nascita della laurea in Scienze dell’Informazione a Pisa, primo corso di studi in Italia dedicato all’informatica.