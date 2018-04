'Il mostro sbrodolone': spettacolo in italiano e inglese per bambini

Domenica 8 aprile, al Teatro Comunale di Fauglia, debutta 'Il mostro sbrodolone', divertente spettacolo di teatro-ragazzi in lingua italiana e inglese.

Trovare lavoro in Italia è sempre più difficile. Se poi a cercarlo è un mostriciattolo americano che parla male l’italiano, diventa quasi impossibile. È questo il problema di Slurpy che, oltre ad avere difficoltà con la lingua, ha un difettuccio che non riesce proprio a nascondere, un segreto che alla fine si rivelerà prezioso per il suo futuro.

Il testo affronta con leggerezza il tema della diversità e quello di una corretta e sana alimentazione. Durante lo spettacolo, all’italiano si alternano frasi e modi di dire in inglese che Slurpy utilizzerà per coinvolgere gli spettatori in una serie di gag, balletti e canzoni che catturano l’immaginazione di grandi e piccini.

Scritto da Delia Demma e ispirato ad una favola in inglese di Renée LaTulippe,'Il mostro sbrodolone' è interpretato dall’attrice americana Renée LaTulippe, da Delia Demma e da Valentina Brancaleone della compagnia Teatro dell’Aglio.

Per info: 050659298; www.teatrodifauglia.it.