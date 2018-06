'Fogli Nudi': mostra di 'Motiscause'

La mostra che si terrà presso iPazzyFactory di Pisa sarà per far conoscere l'opera di Michele Rossi in arte 'Motis'. Da anni residente ed attivo a Barcellona, in Spagna, 'Motis' ha un percorso di mostre in spazi di prestigio che spaziano da Shangai a New york, da Madrid a Milano, oltre alla stessa Barcellona.

'Fogli Nudi' è il titolo della prima esposizione personale di Motiscause nella sua città natale, Pisa. Il titolo evoca il supporto che l’artista predilige per le sue opere, perché sentito e percepito come vivo: la carta. I fogli di carta sono presentati 'senza nessuna protezione', cioè senza cornice, per questo, 'nudi'.

Per la mostra pisana, l’artista ha voluto esporre due percorsi di ricerca, uniti dalla carta. L’esposizione è composta, infatti, da due serie di lavori pittorico - grafici: 'Interferenze', 2017 e 'Missed Calls', 2018.

Nella serie 'Interferenze', già esposta alla galleria d’arte contemporanea H2O di Barcellona, Motiscause traccia, attraverso i segni e le linee, delle relazioni intellegibili. Sono connessioni, storie, direzioni diverse, interferenze, che racchiudono in esse l’elaborazione ricercata del segno.

Nella serie 'Missed Calls', 2018 il tumulto del segno si fa citazione dell’astrattismo degli anni ’50 e ’60 (Emilio Vedova, Franz Kline, Alberto Burri) in cui, le vivide campiture di colore racchiudono, sovrastano e si intersecano con le diverse figure geometriche. Il punto di arrivo sta nell’intensità di una ricerca costante verso nuovi registri estetici.

