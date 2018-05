La Fiab di Pisa, l’Associazione La Città ecologica, legambiente Pisa organizzano per martedì 22 maggio con inizio alle ore 17, nell’aula Magna del Polo didattico Carmignani dell’Università di Pisa, un incontro-dibattito dal titolom 'Muoversi in città senza auto in modo piacevole, salutare, efficiente'.

Prioritario è per gli organizzatori dare un forte impulso alle forme di mobilità sostenibile (pedonale, ciclabile, elettrica in sede propria). Esse, se ben integrate tra loro, risultano non solo più ecologiche, ma anche più efficienti del mezzo privato.

Per far posto alle infrastrutture della mobilità sostenibile è necessario dedicare ad esse anche parte dello spazio fisico oggi dedicato alle auto, adottando politiche che puntino ad una forte diminuzione delle auto private in circolazione e quindi anche dell’inquinamento.

Le tre Associazioni presenteranno le loro proposte per:

- Promuovere la mobilità a piedi in città anche attraverso la realizzazione di percorsi pedonali sicuri e razionali (per es. casa-scuola) e la creazione di nuove aree pedonalizzate (zone, piazze, Ponte di Mezzo)

- La realizzazione di una 'bicipolitana' (sul modello di Pesaro), ovvero una rete completa di percorsi ciclabili che, senza soluzione di continuità, colleghino tutti i quartieri periferici con il centro e tra loro; su questo impianto andranno poi ad innestarsi le ciclovie di interesse regionale (ciclopista Arno) o nazionale (ciclopista Tirrenica). A questo scopo il 'biciplan' adottato nel 2014 è certamente una buona base, ma va integrato ed inserito in un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di area vasta da concordare coi comuni limitrofi.

- La realizzazione di un trasporto pubblico efficiente e non inquinante attraverso un sistema di tram-treno di area vasta che colleghi il centro urbano con le periferie, il litorale, e le aree limitrofe (Pontedera, Livorno, Lucca, la Versilia). Verranno illustrati i vantaggi economici ed energetici del trasporto elettrico in sede propria e presentate delle possibili linee urbane di tram-treno.

Le relazioni saranno tenute da Roberta Timpani, responsabile Educazione Ambientale Legambiente Toscana; Carlo Carminati presidente di Fiab Pisa; Andrea Spinosa, creatore di Cityrailways Engineering e Terenzio Longobardi de 'La città ecologica'.

Modera l’incontro lo scrittore Marco Malvaldi. Seguirà un’analisi delle proposte sulla mobilità presenti nei programmi dei candidati a Sindaco di Pisa e il dibattito.