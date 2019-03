Domenica 10 marzo i bambini saranno i protagonisti di 'Mura in gioco', un evento pensato per i più piccoli che si troveranno a vivere le atmosfere medievali con storie di dame e di cavalieri. Gli operatori coinvolgeranno i partecipanti con laboratori e letture animate, un modo divertente per imparare la storia della città e apprezzare le bellezze artistiche di Pisa.

Inizio alle 15.30 con ingresso da piazza delle Gondole, l'iniziativa è adatta ai bambini dai 4 ai 10 anni, che devono essere accompagnati. Il costo del biglietto è di 5 euro comprensivo di un adulto e un bambino. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 0500987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19. Diritto di prevendita 1,50 euro. Informazioni anche sul sito www.muradipisa.it. In caso di maltempo, gli eventi potranno essere rimandati.