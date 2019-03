'Mura in Gioco' e 'L'Ora in più', una domenica di appuntamenti sul camminamento

Domenica 31 marzo doppio appuntamento con gli eventi speciali delle Mura di Pisa. Si parte alle 15.30 con 'Mura in gioco', un'iniziativa per i più piccoli che saranno protagonisti con passeggiata, laboratori e letture animate a tema Cappuccetto Rosso, declinato in varie versioni narrative. Ingresso da piazza delle Gondole, l'iniziativa è adatta ai bambini dai 4 ai 10 anni, che devono essere accompagnati; il costo del biglietto è di 5 euro comprensivo di un adulto e un bambino.

Si continua alle 17 con 'L'Ora in più': in occasione dell'entrata in vigore dall'ora legale, una visita guidata alla scoperta della storia delle Mura e del loro rapporto con piazza dei Miracoli. L'evento fa parte del ciclo 'Mura di Pisa Off' ed è condotto dagli operatori dell'Ati Mura di Pisa che proporranno un viaggio nell'epoca della Pisa Repubblica Marinara e oltre: dall'edificazione della Cattedrale, consacrata nel 1118 quando si trovava fuori dalla vecchia cinta muraria altomedievale, alla costruzione delle attuali Mura che dal 1154 inglobarono il complesso monumentale, fino alla chiusura della Porta del Leone e alla nascita del cimitero ebraico. Dalla Torre Pendente al Battistero, dal Camposanto Monumentale al Duomo, i partecipanti potranno ammirare i monumenti dall'alto del camminamento in quota da cui si gode una splendida e unica visuale della piazza più famosa del mondo. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, gratuito per bambini fino a 8 anni e per gli accompagnatori delle persone con disabilità, partenza dalla Torre Santa Maria. E dal 1° aprile le ore in più saranno due: l'apertura delle Mura viene prolungata fino alle 19 (ultimo accesso ore 18.30) .

Per entrambi gli eventi prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 0500987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19. Diritto di prevendita 1,50 euro. Informazioni anche sul sito www.muradipisa.it. In caso di maltempo, gli eventi potranno essere rimandati.