Giugno pisano sulle Mura di Pisa

Il Giugno Pisano sulle Mura entra nel vivo con un trittico di eventi speciali che permetteranno di scoprire aspetti inediti del camminamento in quota e della storia della città.

Venerdì 7 giugno dalle 19 'Che si fa oggi a Pisa?', passeggiata sulle Mura con le guide di City Grand Tour per scoprire gli eventi più importanti del Giugno Pisano e di tutto l'anno, partenza dalla Torre Piezometrica ed arrivo in piazza dei Miracoli, sulle orme dell'omonimo volume della serie di 'A Giro per Pisa', edito da Marchetti editore, biglietto a 10 euro.

Il giorno dopo, sabato 8 giugno, la foto-experience 'Scatti di Mura': una fotografa professionista spiegherà i segreti per le migliori inquadrature e le tecniche per scattare bellissime immagini dall'alto del camminamento: il via alle 18 in piazza delle Gondole, passeggiata fino a piazza dei Miracoli, biglietto a 5 euro.

Per ripercorrere la storia della città medievale attraverso torri, porte e antichi quartieri, l'appuntamento è domenica 9 giugno alle 18.30 con 'A spasso sulle Mura con la Compagnia dello Stile Pisano', partenza da piazza delle Gondole, biglietto a 5 euro.

Per tutti gli eventi, prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, diritto di prevendita 1,50 euro. Per le visite guidate si consiglia di andare con le proprie cuffie audio.

Informazioni dettagliate sul sito www.muradipisa.it. In caso di maltempo, gli eventi potranno essere rimandati.