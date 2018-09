'Mura di Pisa & Love'

Giovedì 6 settembre le guide turistiche di City Grand Tour racconteranno di incontri clandestini, fughe d’amore e bugie, alla scoperta dei luoghi più nascosti, ma che si rivelano dall’alto delle Mura. Partenze alle ore 19 o alle 20.30, ingresso dalla Torre Piezometrica (ex Marzotto).

Si tratta di uno degli appuntamenti della rassegna 'Mura sotto le stelle': sei serate di fine estate alla scoperta di amori e misteri, segreti e luoghi nascosti di Pisa.

Eventi organizzati da Coopculture, Cooperativa Itinera e Promocultura, che costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Con il patrocinio del comune di Pisa e in collaborazione con City Grand Tour, associazione Il Filodijuta, Laboratorio Mappa-Università di Pisa, Fisar - Delegazione Storica di Pisa.

Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca. Nella parte settentrionale della città si sono conservate quasi interamente: questo ne ha permesso il restauro e oggi si può percorrere il camminamento in quota, da cui ammirare un inedito panorama cittadino.

Il percorso misura 3 km con 4 punti di salita, di cui 3 accessibili alle persone con disabilità; intorno alle Mura si sviluppano 3 ettari di verde urbano, il cosiddetto pomerio.

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 0500987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19.

Costo biglietto: intero 10 euro; ridotto a 7 euro per residenti, disabili e accompagnatori, bambini dagli 8 ai 12 anni, convezioni; gratuito per accompagnatori dei disabili e per bambini fino agli 8 anni. Diritto di prevendita 1,50 euro.