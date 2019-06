Luminara e San Ranieri sulle Mura di Pisa

Mura di Pisa protagoniste durante il fine settimana della Luminara. Sabato 15 giugno, il giorno prima della notte di San Ranieri, il camminamento in quota diventa il palcoscenico per una 'Visita incantata' per grandi e piccini, con una guida in costume che spiegherà la storia delle Mura ai più piccoli. Partenza dalle 18 in piazza delle Gondole, biglietto a 5 euro comprensivo di ingresso per un bambino (5-10 anni) e per un accompagnatore.

La sera del 16 giugno, per la prima volta, nel tratto intorno a piazza dei Miracoli e più precisamente tra la Torre Santa Maria e Porta Nuova, le Mura saranno allestite con la 'biancheria' su cui saranno posizionati i lumini che rendono unica la sera del 16 giugno.

Lunedì 17 giugno, giorno del patrono di Pisa, l'accesso sarà gratuito per i residenti.

Per gli eventi prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, diritto di prevendita 1,50 euro. Per le visite guidate si consiglia di andare con le proprie cuffie audio.

Informazioni dettagliate sul sito www.muradipisa.it. In caso di maltempo, gli eventi potranno essere rimandati.