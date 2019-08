Mura di Pisa in notturna

Domenica 25 agosto visita in notturna sulle Mura di Pisa, ultimo appuntamento del cartellone estivo di eventi sul camminamento in quota e un'ottima occasione per scattare una foto notturna e partecipare al contest fotografico #Murashot. Come per le precedenti iniziative si va verso il tutto esaurito: è possibile prenotare gli ultimi posti disponibili telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, oppure recandosi direttamente alle biglietterie presso gli accessi delle Mura di Pisa. Tre gli orari di partenza: alle 21.30, alle 22 e alle 22.30, per ammirare il fascino della città al tramonto, la magia dei monumenti pisani visti dall'alto con le temperature miti della notte.

La passeggiata inizia dalla Torre Piezometrica al Polo Fibonacci (ex Complesso Marzotto), con ingresso dal parco verde all'esterno delle Mura raggiungibile con il percorso pedonale da via San Francesco o da via Vittorio Veneto. I partecipanti, accompagnati da una guida e dotati di speciali luci a 'collana', attraverseranno i quartieri di San Francesco e Santa Maria toccando chiese e campanili, scoprendo la storia dei Bagni di Nerone e del Bastione del Parlascio, fino alla scenografica conclusione in piazza dei Miracoli. La visita dura un'ora circa, biglietto a 5 euro più diritto di prevendita a 1,50 euro. L'ingresso alle Mura e gli eventi sono gratuiti per i bambini fino a 8 anni e per gli accompagnatori delle persone con disabilità. Informazioni anche sul sito www.muradipisa.it.

Il contest fotografico #Murashot



Fino al 25 settembre il contest fotografico #Murashot: postate le vostre foto delle #MuradiPisa sul vostro profilo Instagram con l’hashtag #MuraShot e i tag Mura di Pisa e Yallers. Nessuna regola di composizione: può essere una panoramica, un selfie o altro, basta che le Mura di Pisa siano presenti nella foto. Le più belle saranno selezionate da una giuria ad hoc e le 10 migliori saranno esposte in mostra dal 10 ottobre nell’ambito di Internet Festival 2019 e riceverranno in premio delle cartoline personalizzate messe in palio da PEM. L’iniziativa fa parte del progetto multimediale ‘Mura di Pisa Night Experience’ ideato dall’Associazione Acquario della Memoria e dall’Ati Mura di Pisa, con il contributo della Fondazione Pisa e con numerosi partner: Comune di Pisa, Officine Garibaldi, Fondazione Sistema Toscana/IF2019, Nanof srl società di produzione cinematografica, Yallers Pisa, Pem, Alma Artis Academy e uno staff di consulenti storici e di archeologi del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.