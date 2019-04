'A spasso sulle Mura con Sergio Costanzo': il famoso scrittore farà immergere i partecipanti nelle atmosfere dei suoi romanzi, tra storia, leggenda e un retrogusto di pisanità. Autore di libri come 'Io Busketo', ambientato all'epoca della realizzazione della Cattedrale, e 'La Tavola dei Galilei', Sergio Costanzo dà appuntamento domenica 7 aprile alle 17 in Piazza delle Gondole.

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 0500987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, diritto di prevendita 1,50 euro. Si consiglia di venire con le proprie cuffie audio, in caso di maltempo l'evento potrà essere rimandato.

Prezzi: il biglietto intero è di 5 euro, l'ingresso è gratuito per bambini fino a 8 anni e per gli accompagnatori delle persone con disabilità. Per le persone con disabilità: sul sito www.muradipisa.it, alla pagina 'Organizza la tua visita – Accessibilità', si può scaricare una guida dettagliata dell'accessibilità del percorso e dei punti di salita; dato che la visita termina alla Torre Santa Maria, sarà possibile tornare alla Torre Piezometrica per la discesa.