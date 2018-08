'Mura sotto le stelle': visita guidata

Una speciale passeggiata sulle antiche Mura per ammirare dall’alto il caratteristico panorama pisano, con le luci della sera. Dopo l'iniziativa della notte di San Lorenzo, che ha visto il tutto esaurito, venerdì 24 agosto si tiene il secondo appuntamento della rassegna estiva 'Mura sotto le stelle'.

In programma una visita guidata per ammirare sia le stelle sia le bellezze monumentali della città, con un percorso che va dalla Torre di Santa Maria in piazza dei Miracoli alla Torre Piezometrica situata all'ex-Marzotto (tra via Buonarroti e via Vittorio Veneto).

Tre le partenze: 21.30, 22 e 22.30. Prenotazione obbligatoria, ultimi posti disponibili: per informazioni e prevendita telefonare al numero 050 0987480. Costo 6,50 euro comprensivi di ingresso, visita guidata e prevendita.

La rassegna 'Mura sotto le stelle' è organizzata da Coopculture, Cooperativa Itinera e Promocultura. Gli eventi continueranno a settembre con una fitta programmazione che prevede degustazioni, serate letterarie, visite guidate tematiche tra amori e misteri.