'Music & Drink Night' a Pisa

Un nuovo evento nel cuore di Pisa, una serata di shopping sotto le stelle, tra performance musicali ed artistiche, in uno scenario sorprendentemente fashion. Negozi e locali aperti, Pisa indossa l'abito della festa, per una serata all'insegna della musica, dello sport, della bellezza e dello spettacolo, attrazioni lungo le principali piazze e strade del centro storico, per un evento gratuito e aperto a tutti.

La 'Music & Drink Night', organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione del comune di Pisa e della Camera di Commercio di Pisa/Terre di Pisa, con il patrocinio della Regione Toscana e il contributo dellaFipe, sarà inaugurata ufficialmente in piazza XX settembre, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità alle 20 e brindisi in piazza Garibaldi.

Sarà una serata all'insegna della musica di ogni tipo e genere: intense emozioni delle notti anni 90' in piazza Garibaldi, con i dj di Rememories, ore 21.30; tutta la carica ed i ritmi funk e r&b con lo spettacolo musicale di Adriana Hamilton in piazza Gambacorti, ore 19; Alle 22, i Klimt, la tribute band dei Rolling Stones, pronti a far scatenare piazza Vittorio Emanuele a colpi di hit e grandi successi rock della celebre band britannica; la voce di Silvia Spagnoli, la batteria di Leandro Bartorelli, la chitarra di Meme Lucarelli e il sax di Claudio Fabiani, animeranno via Oberdan.

Le coreografie e le esibizioni della Scuola di danza Elsa Ghezzi, in piazza XX Settembre, ore 18.30; Cura del corpo e ginnastica Calisthenics in Logge di Banchi, ore 17.30; dalle 18.30, in piazza Vittorio Emanuele, spazio alle esibizioni sportive, dalle arti marziali ai giochi di squadra. Contemporaneamente, in piazza Vettovaglie la Jazz Swing Dance, ore 18,30; balli Reggaeton in piazza XX Settembre, ore 19.30.

Per i bambini, sull'asse Corso Italia - Borgo, la vivacità e la freschezza delle attività di animazione itinerante, ore 18.30, il laboratorio di riciclo per bambini è in programma alla stessa ora in Largo Ciro Menotti. Esposizione Auto Scotti in piazza Vittorio Emanuele, e ReLu in piazza Garibaldi.