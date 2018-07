Tre serate di musica a Eliopoli

Dal 2 al 4 agosto. a partire dalle ore 22, tre serate dedicate alla musica all'Eliopoli.

Sulla piazza di Eliopoli Summer 2018 giovedi si apre la tre giorni di musica internazionale con la musica dance del dj Steve Martin, personaggio del settore tra i piu conosciuti in Toscana e non solo.

Il 3 agosto calcherà il palco la NoOne Band - Beatles Tribute per l'approccio più rock alle canzoni dei Beatles. Il 4 agosto toccherà infine agli 80's Sunset Strip, una band tributo all' hard rock anni '80 con hits single indimenticabili.

Tutti gli spettacoli musicali sono ad accesso gratuito e libero.