Dal 24 giugno al 4 luglio 2019 torna nel Camposanto di Pisa 'Musica sotto la torre', XIV edizione della rassegna organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana. Quattro concerti in programma, ognuno dei quali è pensato come un incontro, un viaggio spirituale attraverso i secoli. Il concerto di apertura, lunedì 24 giugno alle ore 21,15, dal titolo Tartini: tra amici, colleghi e rivali, è dedicato al periodo barocco con musiche di A. Corelli, A. Vandini, G. Tartini, A. Vivaldi, F. M. Veracini.

Interprete della serata l’ensemble L’arte dell’Arco. Fondato nel 1994 da Federico e Giovanni Guglielmo, l’ensemble padovano si dedica alla riscoperta e alla rivalutazione del variegato repertorio barocco interpretato attraverso un organico variabile per dimensioni e spessore timbrico. Il gruppo ha collaborato con artisti quali Christopher Hogwood (direttore ospite sin dal 1997), Gustav Leonhardt, Pieter Wispelwey, Michala Petri, Sigiswald Kuijken, Bob van Asperen. Particolarmente intensa l’attività di incisione: quasi 100 CD tutti dedicati al repertorio barocco italiano. Numerosi inoltre i premi ricevuti e i riconoscimenti dei periodici specializzati e dalla stampa internazionale.

Nato a Padova nel 1968, Federico Guglielmo si è diplomato al Conservatorio B. Marcello di Venezia e ha poi frequentato masterclass di violino con S. Accardo, V. Spivakov, I. Stern, di musica da camera con il Beaux Arts Trio, il Trio di Trieste, i quartetti Amadeus, Italiano e La Salle e di direzione d'orchestra con G. Gelmetti. Ancora giovanissimo è stato invitato per un decennio come primo violino di spalla dalle maggiori orchestre sinfoniche italiane. Oggi ricopre ancora con piacere questo ruolo con l'Orchestra di Padova e del Veneto. Il CD della Water Music di Händel (Cpo) da lui diretta è stato premiato come First Choice (BBC Radio 3/Building a Library) e raccomandato da Gramophone per «la splendida esecuzione, coinvolgente e vibrante».

I biglietti per il concerto sono gratuiti (massimo 2 a persona) e possono essere ritirati solo presso il Museo delle Sinopie il giorno del concerto dalle 8:00 alle 20:50, fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è possibile effettuare prenotazioni telefoniche né per e-mail. Non c’è un settore riservato alle persone con disabilità e i biglietti sono gratuiti per tutti. Solo le persone a mobilità ridotta e in carrozzina che desiderano partecipare al concerto sono pregate di inviare un email a animamundi@opapisa.it affinché sia possibile garantire loro uno spazio adeguato, nell’osservanza delle norme di sicurezza.