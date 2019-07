Musicastrada 2019 - Fanfara La Panika

Concerto gratuito, nella spettacolare cornice della Piazza del Castello di Chianni, che ospita ogni estate eventi musicali di alto livello.

E’ stato amore (musicale) a prima vista tra Benito Blancquaert, sassofonista belga, Petar Elmazov, fisarmonicista bulgaro, e il trombettista francese Jean-Pierre Lietar. Da questo spumeggiante mix è nata l’anima pulsante della Fanfara La Panika.



Repertorio zingaro del Mar Nero, influenze dell’Europa occidentale e un pizzico di musica turco-orientale. Come nella migliore tradizione delle bande da villaggio di Bulgaria e Macedonia il suono a festa della Fanfara La Panika vi travolgerà!



E per le vie del borgo… Aperistrada! Per cominciare in bellezza la serata

