Mystery in Alfianum alla Festa del Commercio di Fornacette

Una serata di fascino e mistero a Fornacette, tra sortilegi e magie che incanteranno grandi e piccini. Venerdì 5 luglio appuntamento da non perdere con Mystery in Alfianum. Come ogni anno, tutte le attività commerciali del centro prenderanno parte alla serata, con decorazioni a tema, tra pozioni stregate, tarocchi rivelatori e sfere magiche. Allegre tavolate all'aperto, sotto le stelle, completeranno l'atmosfera.

L'evento è organizzato dall'associazione Commercianti di Fornacette, con il sostegno del Comune di Calcinaia e la collaborazione di Associazione Aeffe. Sponsor dell'evento Banca di Pisa e Fornacette e Toscoservice. Con la partecipazione di Carrozzeria Moderna e Farmacia Coletti.

Taglio del nastro alle 21.30, con il fascino delle artiste di Antitesi Circo, eteree e multiformi figure ibride che vi incanteranno con luci, suoni e movimenti ipnotici e Archimossi, la prima orchestra itinerante di archi, che con il loro stile dark vi trascineranno nel pieno della magia.

In piazza del Mercato (zona Incanto) laboratori creativi per bambini a cura di Il Pesciolino Arcobaleno, A Piccoli Passi, Giro Giro Tondo e laboratorio di teatro musicale a cura di Progetto Musical. Alle 21 la scuola di ballo di Fornacette sarà pronta a dare lezioni ai piccoli danzatori.

In zona Corso, in apertura di serata, Circontriamoci, laboratorio di magia per piccoli e grandi con Cristiana Soldaini e l’arte del riciclo creativo con l’Associazione Ri-Creas. Alle 19.30 e alle 22.15 Archimossi.

Alle 18.45 e alle 19.45, Black American music, con il duo musicale Mattia Salvadori-Diego Ruschena. Alle 18.45 e alle 21.30 spettacolo di marionette e clown per adulti e bambini La Muerte del Resucitador di Santiago Baculima. Alle 18.45, alle 21.30 e alle 22.30, sempre in zona Corso, giochi di prestigio e illusionismo con Andrea Mancusi. Visione d’incanto, lo spettacolo di magia comica dell’uomo forzuto nel pallone, vi aspetta invece alle 21.30 e alle 22.30.

Alle 18.45, alle 21.15 e alle 22, le bolle da del Guinness World Record del Mago D’Atagnan. Alle 21.45 e alle 23 le grandi illusioni di Francesco Micheloni, in compagnia del prestigiatore Tiziano. Alle 22.15 e alle 23.30 ancora stupore e musica con Antitesi Circo. Inoltre, in zona Incanto, esposizione di auto tuning e dalle 22.45 dj set di Simone Cionini.

Saranno presenti i volontari della Pubblica Assistenza e della Misericordia di Fornacette.

Modifiche al traffico

Per permettere lo svolgimento della festa saranno apportate modifiche al traffico, in particolare saranno chiuse al transito: via Tosco Romagnola (dall'intersezione con piazza Bambini di Sarajevo fino all'intersezione con via della Botte), via Piave (dall'intersezione con via Marconi fino all'intersezione con via Tosco Romagnola), via Casarosa (dall’intersezione con via Bologna fino all’intersezione con via Firenze e dall’intersezione con via dell’Argine fino all’intersezione con via Tosco Romagnola), via Case Bianche tra l’ingresso del parcheggio piazza Timisoara lato Tosco Romagnola e l’intersezione con via Don Minzoni).