Cinema Arsenale: incontro live con Nada e Costanza Quatriglio

Nuovo evento live per la rassegna proposta dal Cineclub Arsenale sul sito www.arsenalecinema.com che ogni giorno suggerisce un nuovo film, a partire dalle 16.30, accompagnato da approfondimenti cinematografici.

Domenica 26 aprile alle 18.30 Nada Malanima e la regista Costanza Quatriglio saranno ospiti dell'Arsenale per un incontro live sul film "Il mio cuore umano" che narra la carriera della cantautrice toscana.

Come sempre sarà possibile interagire in diretta mandando le proprie domande via mail ad arsenale@arsenalecinema.com, o scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook dell'Arsenale o nella live chat di YouTube.