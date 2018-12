'Natale di stelle 2018': tutti gli eventi delle feste

Sono tanti gli appuntamenti in programma a Pisa per le prossime festività natalizie, dai concerti agli spettacoli, passando per mostre e presentazioni. 'Natale di stelle 2018' è il nome del calendario di eventi che dal primo dicembre fino all'Epifania animerà le strade e piazze di Pisa e del litorale. Molti gli appuntamenti organizzati direttamente dal Comune di Pisa, altri quelli coordinati con le associazioni di categoria (Confcommercio e Confesercenti), le associazioni di volontariato e Pro Loco, le istituzioni culturali.

"Come amministrazione comunale - spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - siamo molto soddisfatti di presentare ai cittadini e ai turisti che verranno in città un ricco e intenso calendario di appuntamenti per le prossime festività natalizie. Artisti internazionali e volti noti di trasmissioni televisive arricchiranno il cartellone che abbiamo pensato per creare un’autentica atmosfera natalizia di pace e serenità, nel pieno rispetto delle nostre tradizioni per il periodo più bello dell’anno".

"Voglio ringraziare - continua Pesciatini - in primo luogo le associazioni di categoria e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare con noi un programma articolato che abbraccia iniziative in città e sul litorale. Un ringraziamento al Comune di Abetone-Cutigliano che ha donato un boschetto per adornare una delle periferie che da quest'anno abbiamo deciso di inserire nelle illuminazioni natalizie, e al Comune di Storo, in provincia di Trento, che oltre ad un albero di Natale ci permetterà di degustare la loro celebre polenta. Un grazie particolare va ai commercianti insieme ai quali il Comune ha realizzato l’illuminazione natalizia".

Parcheggi gratuiti - Nei fine settimana, a partire dall'8 dicembre fino al 6 gennaio, è stata istituita la sosta gratuita nei giorni di venerdì pomeriggio (dalle ore 14 alle 20) e sabato (dalle ore 8 alle 20) sui Lungarni Simonelli, Pacinotti, Mediceo, Guadalongo, Gambacorti, Sonnino, Galilei, Fibonacci e nelle piazze Sant’Antonio, Carrara e Santa Caterina.

Tutti gli eventi

SABATO 1 DICEMBRE

Pisa, Officine Garibaldi, 'Waiting for Christmas - L’Officina dei Folletti', laboratorio per bambini (ingresso su prenotazione) (dalle 15.30 alle 16.10, dalle 16.15 alle 16.55, dalle 17 alle 17.40).

VENERDÌ 7 DICEMBRE

Pisa, Officine Garibaldi, 'Officine in Versi... di Natale!', estemporanea di poesia a tema natalizio (ore 21).

SABATO 8 DICEMBRE

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo, 'Mabò Band', spettacolo di animazione comico/musicale itinerante (ore 16.30, 17.30, 18.30).

Pisa, piazza XX Settembre, 'I Polenter di Storo', degustazione gratuita della polenta di Storo (ore 17); Accensione dell’Albero di Natale e 'I Bei Legami', ensemble musicale (ore 18).

Tirrenia, piazza Belvedere, via Belvedere, via dei fiori, 'Magico Natale a Tirrenia', Casetta di Babbo Natale, mercatino del riciclo, dimostrazioni di vecchi mestieri, spettacoli di magia e artisti itineranti (dalle 08 alle 20).

Marina di Pisa, piazza Gorgona e Terrazza delle Baleari, 'Fantasy Christmas', accensione dell’Albero di Natale (dalle 15 alle 17).

Marina di Pisa, piazza Baleari, Accensione della composizione natalizia (ore 15.30).

DOMENICA 9 DICEMBRE

Pisa, piazza Garibaldi, 'Famiglia Mirabella', spettacolo comico di equilibrismo, giocoleria e magia (ore 17).

Calambrone, Eliopoli, 'Eliopoli Winter Kids', attività di intrattenimento dedicata ai bambini (ore 15), Accensione dell’albero di Natale (ore 18).

Tirrenia, piazza Belvedere, via Belvedere, via dei Fiori, 'Magico Natale a Tirrenia', Casetta di Babbo Natale, mercatino del riciclo e dimostrazioni di vecchi mestieri, spettacoli di magia e artisti itineranti (dalle 08 alle 20).

Tirrenia, Piazza Belvedere, Musiche natalizie e stelle di Natale (ore 16); accensione dell’Albero di Natale (ore 17.30).

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE

Pisa, Officine Garibaldi, 'L’equilibrio della lucertola', Giovanni Allevi, Incontri nel Salotto d’Europa (Ingresso libero su prenotazione) (ore 19).

SABATO 15 DICEMBRE

Pisa, largo Ciro Menotti, 'Grande piano', spettacolo di danza e animazione ludico-didattica (dalle 16.30 alle 19.30).

Calambrone, Eliopoli, 'Eliopoli Winter Kids', attività di intrattenimento dedicata ai bambini (ore 15)

Tirrenia, piazza Belvedere, via Belvedere, via dei Fiori, 'Magico Natale a Tirrenia', Casetta di Babbo Natale, Street food, rassegna artisti di strada ed escursioni (dalle 15 alle 23).

DOMENICA 16 DICEMBRE

Pisa, piazza La Pera, 'Andreanne Thiboutot', spettacolo romantico ed elegantissimo di hula hoop (ore 17 - ore 18.30).

Marina di Pisa, piazza Sardegna e lungomare di Marina, Magico Canto di Natale (dalle 14.30 alle 16.30).

VENERDÌ 21 DICEMBRE

Pisa, Teatro Verdi, 'Tempesta', Fondazione Nazionale della danza/aterballetto (ore 21)

SABATO 22 DICEMBRE

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo, 'Il Carillon Vivente', spettacolo romantico e magico con un carillon vivente e itinerante (ore 16.30 - ore 18).

Tirrenia, piazza Belvedere, 'Io sostengo la ricerca con tutto il cuore', manifestazione Telethon (ore 14.30).

Calambrone, Eliopoli, 'Eliopoli Winter Kids', attività di intrattenimento dedicata ai bambini (ore 15).

DOMENICA 23 DICEMBRE

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo, 'Carillon vivente', spettacolo romantico e magico con un carillon vivente e itinerante (ore 16.30/18).

Pisa, Officine Garibaldi, 'Concerto di Natale' (ore 18).

Tirrenia, piazza Belvedere, 'La Magia del Natale sul Litorale', Babbo Natale, animazione per bambini (ore 15); 'Magico Natale a Tirrenia', Casetta di Babbo Natale e canti di Natale (ore 18).

LUNEDÌ 24 DICEMBRE

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo, 'Slitta itinerante '800', Babbo Natale in una slitta (dalle 17 alle 19).

San Piero a Grado, 'Presepe vivente' (ore 21.30).

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

Pisa, Teatro Verdi, 'Night Garden', Evolution Dance Theater by Anthony Heinl (ore 22.30).

Pisa, piazza Garibaldi - Ponte di Mezzo, Adika pongo, concerto (ore 22), Manuela Aureli (ore 22.30), Spettacolo pirotecnico (ore 00.05), Adika pongo, concerto (ore 00.30).

MARTEDÌ 1 GENNAIO

Pisa, Teatro Verdi, Concerto di Capodanno (ore 18).

DOMENICA 6 GENNAIO

Pisa, largo Ciro Menotti, 'Magia di Colori', spettacolo con clown musicisti in un vortice di grandi palloni colorati (dalle 17.30 alle 19).

Marina di Pisa, piazza Sardegna Pisa, 'Il tuffo di Befana' (ore 11).

Tirrenia, piazza Belvedere, 'Arriva la Befana', giocolieri, truccatori e distribuzione delle calze (ore 15).

Altri eventi continuativi

Mercatini di Natale

Da 24 novembre a 24 dicembre

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Logge dei Banchi

Chocomoments, mercato del cioccolato artigianale

Da 30 novembre a 2 dicembre

Pisa, via Oberdan

Pista di pattinaggio su ghiaccio

Da dicembre a 6 gennaio

Pisa, via Silvio Pellico

'Il Natale: dal Presepe alla Befana'

Da 8 dicembre a 7 gennaio

Tirrenia, piazza Belvedere

Visita al presepe degli anni ‘30 dello scultore Enrico Cagianelli

Da 8 dicembre a 6 gennaio

Pisa, Casa museo Centro Cagianelli per il ‘900

(tutti i sabato, dalle 15.30 alle 18.30)