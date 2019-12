'Natale iNperfetto'

Dal 18 dicembre al 24 dicembre le vie del centro storico di Pisa si coloreranno con mercatini in Piazza Garibaldi e in via San Francesco uno shopping di Natale sostenibile ed originale.

Sarà dunque possibile acquistare oggetti di vario tipo, fatti a mano, con materiali diversi dalle 9 alle 19 (orario continuato).