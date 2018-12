Natale in casa Cupiello a Vicopisano

Il Natale. La festa per eccellenza. Che si sia credenti o no, non ha importanza, il Natale è sempre una buona occasione per stare insieme e brindare alla vita. E non c’è Natale che non si rispetti senza un albero, un presepe o un buon panettone. Ogni famiglia nasconde le proprie tradizioni, che conferiscono al Natale la sua intrinseca natura di rito collettivo.

La comunità si riunisce, accoglie i nuovi arrivati e rincontra quelli che sono partiti. Nell’immaginario collettivo, grazie o per colpa dei media, il Natale è quel magico momento nel quale ci si scambiano i regali, nel quale gioia e serenità attraversano le famiglie, nel quale ci si sente tutti un po’ più buoni.

Tuttavia gli stereotipi della gioia e serenità del Natale sono leggermente distorti dalla famiglia Cupiello. L’umorismo con il quale De Filippo riesce a descrivere la dura quotidianità dei conflitti tra familiari è più che reale.

Il Natale non riesce a distrarre la famiglia dal freddo, dalla fame e dalla povertà nella quale vivono, non riesce a distrarre nemmeno Luca Cupiello, paterfamilias, l’unico che fa di tutto per festeggiare un Natale come si deve e per non vedere la povertà che lo circonda.

Il suo pensiero più grande è rivolto alla creazione di un presepe indimenticabile.