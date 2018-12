Natale sul litorale ricco di appuntamenti: ecco il programma

Il Natale sul litorale è targato Confesercenti Toscana Nord grazie ad un ricco programma che vede protagonisti i due Centri commerciali di Marina e Tirrenia e le attività di Eliopoli Shop Center a Calambrone.

Marina di Pisa

Si inizia domani, sabato 8 dicembre, sul lungomare marinese con gesto simbolico ma di grande significato. "L’incendio che ha devastato il Monte Pisano - spiega Simona Rindi, presidente del Ccn di Marina - ha lasciato un profondo segno in tutti noi. Per questo abbiamo deciso quest’anno di mettere da parte il tradizionale abete ed addobbare invece un ulivo che ci è stato donato dall’azienda Papa Nicoletta, attività che ha subito ingenti danni. E’ stato addobbato dai bambini dell'istituto comprensivo Niccolò Pisano e dell’asilo Cesma e l’accensione è prevista alle 15 in piazza Gorgona accompagnati dai canti natalizi di Arteficium, della banda di Oreste Carlini e della Filarmonica di Calci diretta dal maestro David D'Alesio".

La giornata marinese prevede poi alle 15.30 in piazza Baleari l’accensione della composizione natalizia con l’esibizione degli allievi della scuola di danza Amarin Dance con lo spettacolo 'Samsara, dalla cenere alla rinascita' con coreografia di Irene Cannata e Niccolò Gaggio. A seguire cioccolata calda presso l’asilo Cesma. Ancora alle 16.30 al Bar Seaside di piazza Gorgona narrazione con pupazzi a vista delle fiabe di Natale di Patrizia Ascione e Stefano Cavallini per il Teatro Habanera e Teatrino del Sole.

Tirrenia

Anche Tirrenia quest’anno mette in campo un ricco programma natalizio grazie al Centro commerciale naturale presieduto da Luca Ravagni. Si inizia oggi, venerdì 7 dicembre, fino alle 19 con il mercatino del riuso, dello scambio, del collezionismo e la dimostrazione dei vecchi mestieri a cura dell’associazione 'Occhio del riciclone'. Domenica 9 dicembre, oltre al mercatino, laboratorio di attività circensi dalle 15 alle 17.30, accensione dell’albero in piazza Belvedere e alle 18 spettacolo di magia con il Mago Robys.

Domenica 15, a partire dalle 14 'Camminata solidale alla scoperta delle oasi naturali' per la raccolta di fondi a favore dell’associazione 'Sintomi di felicità'. Per tutta la giornata poi finger food, spettacoli e luna park aperto fino a mezzanotte con servizio di navetta gratuito da Pisa dalle 18 alle 24. Gran finale il 23 dicembre con i cori dei bambini a cura della Scuola di Musica del Litorale Pisano e dell’istituto comprensivo Pisano. Tutti i fine settimana ed il giorno della vigilia di Natale Babbo Natale accoglierà i bambini nella sua casetta.

Calambrone

Appuntamenti anche ad Eliopoli Shop Center al Calambrone. Si inizia domenica 9 con l’accensione dell’albero e spettacoli per i più piccoli. Il 15 dicembre mercato Api Street Food Tuscany e giochi per bambini, il 22 spettacoli di magia, moto d’epoca e Vespa Club. "Quest’anno sul litorale abbiamo preparato un calendario ricco di eventi da Marina al Calambrone – spiega il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord, Simone Romoli - grazie al grandissimo impegno dei commercianti attraverso i nostri Ccn. Siamo soddisfatti anche per aver ottenuto dall’amministrazione le risorse per una illuminazione natalizia all’altezza che abbiamo gestito in prima persona".