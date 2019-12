'Maiorca Christmas Time' e 'La magia del Natale sul Litorale'

Babbo Natale arriva sul Litorale, con tante sorprese per tutti. Si preannuncia un Natale indimenticabile per Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone dove da sabato 21 a lunedì 23 dicembre sono in programma molti eventi targati Confcommercio Provincia di Pisa e SIB - Sindacato Italiano Balneari - con il patrocinio del Comune di Pisa, pronti ad accendere la magia delle feste e dedicati a un pubblico di tutte le età.

Il primo appuntamento da segnare sul calendario è una novità assoluta: 'Maiorca Christmas Time', un pomeriggio da fiaba in via Maiorca, dove sabato 21 dicembre dalle 14.30 la strada si animerà con una magica atmosfera natalizia. La festa sarà animata dai presentatori Silvia Spagnoli e Tommy D, con tanta musica per grandi e piccoli, il Villaggio di Natale allestito presso il CESMA - Centro Educativo Salesiano Maria Ausiliatrice, esibizioni di vitality jump e acrobatica aerea, il concerto della Scuola di musica Litoralepisano, panettone e pandoro, palloncini e trucco per i bambini, che potranno scattare delle foto con un simpatico pony e... incontrare Babbo Natale! Ci sarà anche la possibilità di compiere un gesto di solidarietà acquistando una stella di natale, con ricavato in beneficenza a favore dell'associazione Team Deri SLA.

'Maiorca Christmas Time' è un evento reso possibile grazie al contributo degli sponsor Banca di Pisa e Fornacette, Banca di Pescia e Cascina e Conad City Marina di Pisa, e alle attività aderenti: L'Incanto di Boccadarno, Ristorante Foresta, Rimessaggio barche Gherardi, Bar Maiorca, Il Barrino Marina di Pisa, Antichità Il canto del tempo, Pescheria Boccadarno, Bar Piccinino, Erboristeria Sbrana, Arco Iris Centro di discipline bio-naturali e arti orientali, Pasticceria artigianale Calise, Ottica Bva, Insalateria panineria e primi piatti Vento in Poppa, Bar Vecchia Marina, Pizzeria tavola calda La Rustica, San Giorgio Immobiliare, oltre alla partecipazione di: Clown Fagiolino, Solidago fitness, Centro ippico Boccadarno e Scuola di musica Litorale Pisano.

Le feste continueranno a splendere sul Litorale lunedì 23 dicembre, con la grande festa in programma a Tirrenia: 'La magia del Natale sul Litorale', realizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e SIB – Sindacato Italiano Balneari - in compartecipazione con il Comune di Pisa, inserito nel cartellone Marenia d'Inverno.

Sarà un pomeriggio di festa in piazza Belvedere a Tirrenia, dove a partire dalle 15 grandi e piccoli potranno divertirsi con tanta musica, pandoro, panettoni e l'esibizione della scuola di musica Voice in the wind. Per i bambini tanti doni portati direttamente da Babbo Natale e i suoi amici elfi.

La magia del Natale avvolgerà anche Calambrone, grazie al 'Natale al GipiDue', realizzato con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa e SIB – Sindacato Italiano Balneari. Fino a lunedì 23 dicembre presso il GipiDue Hostel di via dei Porcari sarà possibile ammirare il magnifico Presepe del Litorale, mentre sabato 22 dicembre dalle 15 alle 17 i bambini potranno divertirsi con una gustosa esperienza, preparando i biscotti per Babbo Natale nel laboratorio del GipiDue.