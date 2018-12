Natale di stelle: gli appuntamenti del fine settimana

Tanti gli appuntamenti di questo fine settimana a Pisa nell’ambito di 'Natale di Stelle 2018'.

Sabato 15 dicembre (dalle 16.30 alle 19.30) in largo Ciro Menotti a Pisa sarà di scena lo spettacolo di danza e animazione ludico-didattica 'Grande piano'. Il pianoforte diventa, infatti, lo strumento che unisce musica, danza, didattica e gioco. Questo spettacolo si ispira al 'piano' di Fao Schwarz, il celebre negozio di giocattoli di New York dove nel 1988 venne ambientato il film 'Big' con Tom Hanks che incanta i clienti suonando con i piedi il big piano. Lo spettacolo riesce a divertire il pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista. Un appuntamento per grandi e piccini da non perdere.

Sempre sabato a Calambrone sono in programma dalle ore 15.00 attività di intrattenimento dedicate ai bambini 'Eliopoli Winter Kids', mentre a Tirrenia (piazza Belvedere, via Belvedere, via dei Fiori, dalle 15.00 alle 23.00), ci sarà 'Magico Natale a Tirrenia', con la casetta di Babbo Natale, street food, e la rassegna artisti di strada ed escursioni.

Domenica 16 dicembre in piazza La Pera (ore 17.00 - 18.00) lo spettacolo di Andreanne Thiboutot, artista canadese che propone un romantico e elegantissimo spettacolo di hula hoop. Thiboutot è stato protagonista di trasmissioni tv e di eventi molto importanti.

A Marina di Pisa, piazza Sardegna e lungomare di Marina, appuntamento con il 'Magico Canto di Natale' (dalle 14.30 alle 16.30).