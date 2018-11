Natale a Ponsacco: feste, mercatini e presepi

E' un dicembre ricco di inziative quello di Ponsacco. Si parte fin da sabato 1, in Corso Matteotti e piazza della Repubblica, con l'attesa Festa del Cioccolato, per l'intera giornata, dalle 9 alle 20. Gusto e divertimento assicurati, soprattutto per i più piccoli, grazie all'animazione e all'area giochi loro dedicata.

Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponsacco e della Camera di Commercio di Pisa, hanno organizzato poi tutta una serie di appuntamenti, insieme alla scenografia dell'illuminazione natalizia realizzata grazie all’investimento del Comune ed al contributo dei commercianti.

Solo pochi giorni dopo infatti è prevista una tre giorni dedicata ai mercatini di Natale in stile Bella Epoque, il 6, 7 e 8 dicembre, su Corso Matteotti e piazza della Repubblica. Mentre la spettacolare discesa di Babbo Natale dal campanile di Piazza San Giovanni, tra varie attrazioni natalizie, sarà l'appuntamento clou della giornata di sabato 15 dicembre, caratterizzata anche dalla presenza dei mercatini di 'Tutto un po’'. In attesa del Babbo Natale in centro, che percorrerà le vie di Ponsacco tra foto, sorrisi e regali la vigilia della Natività, lunedì 24 dicembre.

Per tutte le festività, in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Evangelista, è confermata la Festa dei Presepi al quale tutti, cittadini e commercianti, sono invitati a partecipare. Hanno collaborato per la realizzazione delle varie iniziative Bohemians, Roxanne, Olifante, Compagnia dei Rubaorsi, Giovaniunsacco. Per questo evento la commissione per la Liturgia del Consiglio Pastorale Parrocchiale invita la cittadinanza a realizzare un presepe lungo le strade del paese, fra ventrine dei negozi, davanzali di finestre, etc. Il periodo suggerito va dall'8 dicembre fino al 6 gennaio.