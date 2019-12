Natale in via Roma a Pontedera

Sarà ricco di sorprese e tanto divertimento, ideale per bambini e per famiglie, il Natale di via Roma a Pontedera. Saranno 4 i fine settimana all'insegna delle festività natalizie per una delle strade storiche del commercio di Pontedera. Si comincia sabato 7 dicembre, per l'intera giornata, con il Giardino di Natale, uno speciale mercatino di vivaisti natalizio.

Si replica domenica 8 dicembre con l'evento Happy Birthday Marilu e gli abbracci gratuiti di Minnie e Topolino. Sabato 14 dicembre sarà la volta dell'amatissima Frozen con le incredibili avventure di Elsa, Anna e Olaf, mentre il gran finale è in programma sabato 21 dicembre con Babbo Natale e gli immancabili elfi che all'interno di una casina incontreranno i bambini della città. Tutti gli eventi in programma si svolgeranno dalle ore 16 alle 20 e saranno un'ottima occasione per fare shopping in una calda e divertente atmosfera natalizia.

Natale in via Roma è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e i commercianti di via Roma con il patrocinio del Comune di Pontedera.