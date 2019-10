Torna 'NavigArte': il programma del festival internazionale di danza

'NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar' parte con la nona edizione. E' il festival internazionale promosso da Movimentoinactor/Con.Cor.D.A e diretto da Flavia Bucciero, dedicato al tema della contaminazione e all’acqua, ormai appuntamento tradizionale per Pisa. Dal 19 ottobre al 25 novembre il quartiere di Porta a Mare (Corte Sanac) con Teatri di Danza e delle Arti sarà il cuore pulsante del festival, con alcuni appuntamenti anche al Teatro Nuovo e al Teatro Comunale di Fauglia. Si esibiranno Compagnie italiane e internazionali con spettacoli unici, adatti al pubblico di ogni età.

"NavigArte è un appuntamento atteso dalla città di Pisa che si è sempre caratterizzato per la qualità degli spettacoli e il respiro internazionale - ha dichiarato Pierpaolo Magnani assessore alla cultura del Comune di Pisa - eventi come questo sono laboratori di idee, moltiplicatori di cultura". "La Regione Toscana - ha detto Alessandra Nardini consigliere Regione Toscana, Commissione Cultura - attraverso il progetto di Residenze Artistiche investe sulle progettualità messe in campo da, Consorzio Coreografi Danza d’Autore Con.Cor.D.A che anche attraverso NavigArte dimostra di essere un incubatore di proposte in grado di rilanciare le periferie di Pisa e trasformarle in luoghi di cultura".

La direttrice artistica Flavia Bucciero ha illustrato: "La danza è il nostro ponte verso le altre culture, è un linguaggio che ci tiene insieme anche a diverse latitudini. In tutti questi anni, NavigArte ha fatto dello scambio tra le arti e le culture la sua cifra stilistica, anche grazie a collaborazioni preziose. Abbiamo potuto contare sul sostegno di Fondazione Pisa (che fin dal 2011 ha creduto nel festival) e Comune di Pisa e sulla preziosa collaborazione di Fondazione Cerratelli, Università di Pisa, Istituto Italiano di Cultura di Seoul, UniCoopFi. Dal 2016 siamo sostenuti anche dalla Regione Toscana che ringrazio per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti. E quest’anno tra i nostri partner c’è l’Istituto Culturale Coreano di Roma, omologo dell’Istituto Italiano di Cultura di Seoul con cui è in atto un importante rapporto di scambio tra Italia e Corea del Sud per la danza".

Il programma

NavigArte apre i battenti il 19 ottobre alle 21 con 'Ten Thousand Signs, Linkage', l’attesissimo spettacolo della Compagnia coreana Gals Company di danza etnico contemporanea diretta da Jung Myung Hun, al Teatro Nuovo di Pisa, un progetto nato con il prezioso sostegno dell’Istituto Culturale Coreano di Roma e la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Seoul. Un altro spettacolo di respiro internazionale è Broken Dispenser della Tremors Dance Company di Minsk (Biellorussia) che andrà in scena il 21 novembre al Teatro Comunale di Fauglia e il 22 novembre al Teatro Nuovo di Pisa. Ma tutto il calendario offre occasioni uniche per apprezzare la grande danza, come nel caso di 'Dance Dance Dance' lo spettacolo della Compagnia torinese Egribiancodanza firmato dal coreografo Raphael Bianco (25 ottobre - Teatro Nuovo). Grande attesa per 'Tu Mia' della Compagnia Atacama in scena il 1 novembre al Teatro Nuovo.

Paola Soressa cura le coreografie 'Memorie della terra: discovering' (8 novembre alle 17.00 Site specific in Piazza Viviano Viviani a ingresso libero e alle 21.00 a Teatri di Danza e delle Arti). Arriva a Pisa anche la Compagnia Borderline Danza con 'Collective Trip 7.0' con coreografie di Nicoletta Cabassi e Claudio Malangone (16 novembre - Teatro Nuovo). Un appuntamento per i ragazzi delle scuole: 'Pinocchio Game' della Compagnia Concorda/Movimentoinactor con la regia e coreografia di Flavia Bucciero, il 19 novembre alle 10 al Teatro Nuovo.

La Tremors Dance Company proveniente dalla Bielorussia presenterà 'Broken Dispenser' con la coreografia di Vladdzimir Slizhyk, Ivan Slizhyk e Darya Tarasava (21 novembre - Teatro Comunale di Fauglia (PI) e 22 novembre - Teatro Nuovo di Pisa). Lo spettacolo è il risultato finale del progetto di residenza che ha vinto il bando Time to Move promosso da Con.Cor.D.A. (R.A.T.), nell’ambito del progetto Artisti nei Territori, sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Regione Toscana. Chiude il festival, la Compagnia ASMED/Balletto di Sardegna con 'La fantastica storia di Giannino e il Gatto', il 24 novembre alle 17 e il 25 alle 10 e 30 in matinée per le scuole presso Teatri di Danza e delle Arti, poetico omaggio a Gianni Rodari con la coreografia di Luca Massidda, particolarmente adatto a bambini e ragazzi.

Come ogni anno, infine per il ciclo 'A Tu per Tu' dopo gli spettacoli sono previsti brevi incontri tra gli artisti autori e gli spettatori. Infine quest’anno il Festival NavigArte, promuove in collaborazione con il Teatro Nuovo un concorso coreografico riservato alle scuole di danza del territorio. Al termine degli spettacoli delle Compagnie nazionali e internazionali, realizzati presso il Teatro Nuovo di Pisa nei giorni 25 ottobre e 1, 16 e 22 novembre, le scuole potranno presentare una coreografia della durata tra i 5 e gli 8 minuti. Ogni sera verranno presentate due coreografie di due scuole diverse che il pubblico dovrà votare. La scuola che si aggiudicherà più voti vincerà la possibilità di utilizzare la Sala del Teatro Nuovo di Pisa nel mese di giugno per la realizzazione di uno spettacolo o di un saggio.

Biglietti

Intero 10 euro (Teatro Nuovo) 8 euro (Teatri di Danza e delle Arti); Ridotto* 8 euro (Teatro Nuovo) 6 euro (Teatri di Danza e delle Arti) per studenti universitari, soci coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, studenti scuole di danza, musica e teatro. Per gli spettacoli in matinée per le Scuole: 'Pinocchio Game' 19/11/2019 ore 10 Teatro Nuovo di Pisa biglietto unico 5 euro; 'La fantastica storia di Giannino e il Gatto' ore 10.30 Teatri di Danza e delle Arti, biglietto unico 3 euro. Per lo spettacolo della Compagnia coreana Gals Company del 19 ottobre al Teatro Nuovo, biglietto unico 5 euro.