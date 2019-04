Nicole Stella e Claudio Benvenuto live: folk, rock e blues

La prima toscana data dell'anno per il duo rock-acustico formato dalla cantautrice Nicole Stella e il chitarrista Claudio Benvenuto si terrà al diner America Graffiti di Calcinaia venerdì 12 aprile.

Il duo propone inediti e cover con influenze folk e blues, dalla forte identità acustica ma in grado di spaziare verso sonorità rock.

I cavalli di battaglia del repertorio prevedono brani tratti dalla discografia di Nicole, in particolare del suo secondo disco Something To Say(2017), registrato proprio in collaborazione con Claudio Benvenuto.

Non mancano le cover di grandi artisti e storiche band rock, quali Joni Mitchell, Neil Young, Thin Lizzy, Doors, Jimi Hendrix e Creedence Clearwater Revival.

La serata di venerdì 12 aprile all'America Graffiti, con inizio previsto per le 21.00, è un evento immancabile per gli amanti del rock e del blues. Informazioni e prenotazioni: 0587 755869 – www.nicolestella.com