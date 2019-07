Torna con l'edizione 2019 la 'Notte Bianca del Vino' a Terricciola. Un’appuntamento molto sentito dal territorio, dai cittadini e dai turisti, italiani e stranieri (negli anni sempre più numerosi), per vivere le vie del Borgo tra buon vino e sapori della Tavola Toscana.

Protagonisti dell’evento saranno i prodotti e le aziende della provincia di Pisa, ma allo stesso tempo ci saranno 'bollicine' ed altri vini tipici della Toscana tutta legati al territorio del Brunello e del Chianti. Aperto al confronto il territorio terricciolese festeggerà durante la serata le eccellenze toscane.

Non poteva mancare un’assaggio di prodotti grastronomici con la presenza di 'Tende Assaggio', un vero e proprio percorso di 'street food' per i vicoli Terricciolesi. 'Terricciola Wine' accoglie le Famiglie con aree attrezzate per l’intrattenimento dei bambini che potranno divertirsi in totale sicurezza lasciando liberi i propri genitori. Uno sguardo alla sostenibilità prevede quest’anno la presenza di un 'Bus Navetta' gratuita che dal parcheggio della Rosa di Terricciola (Bottegone della Calzatura) ogni 30 minuti porterà i visitatori alle porte di Terricciola.

L’evento è organizzato dal Comune, dalla Strada del Vino delle Colline Pisane, tutte le associazioni di volontariato e Terriciola Eventi.