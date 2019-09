Sabato 14 settembre dalle ore 16 sino alle ore 2 presso le Logge dei Banchi, il Comune di Pisa e l’associazione 'OxyzO Orizzonti Ludici - La Tana dei Goblin Pisa' organizzano 'Banchi in Gioco 2019 - La notte bianca dei giochi da tavolo…e non solo!". Sotto le storiche Logge pisane verranno approntati tavoli e sedie per chiunque vorrà provare a giocare alle ultime novità nel campo dei giochi da tavolo, riscoprire grandi classici, dilettarsi in simpatici giochi a quiz e scoprire altre realtà tutte pisane che operano in ambito ludico.

L’evento è completamente gratuito e l’associazione metterà a disposizione la sua ludoteca con alcune centinaia di titoli ed i propri volontari, i quali consiglieranno, spiegheranno e seguiranno in ogni fase i partecipanti, dando così una breve dimostrazione della vitalità presente nel mondo dei giochi da tavolo, nonché delle miriadi di possibilità che questo settore offre a tutti coloro che vorranno trascorrere del tempo divertendosi in compagnia. Saranno, inoltre, presenti alcuni esercenti locali (quali 'Goblin Cafè' o 'Oltre la matita') che daranno dimostrazioni delle attività che svolgono quotidianamente nel loro esercizio.

"Vogliamo offrire a tutti i visitatori uno spaccato del mondo ludico, dai giochi da tavolo a quelli di carte e all'enigmistica. Un piccolo assaggio di quanto sia sbagliato dire 'I giochi sono solo per bambini'" dice il presidente dell’associazione, Jacopo Masciullo. "Con questo evento vogliamo rivolgerci a famiglie, turisti, passanti ed a chiunque desideri fermarsi per trascorrere del tempo in sana compagnia e scoprire che esistono giochi per tutti i gusti e per tutte le età e che sono il tramite per immergersi in un mondo sempre nuovo e sempre diverso, mai noioso e talvolta anche edificante".

Banchi in Gioco 2019 è prima di tutto un'iniziativa finalizzata alla diffusione del gioco 'intelligente' che si rivela sia occasione privilegiata di socializzazione e aggregazione fra persone di qualsiasi età, sia mezzo di promozione della cultura ludica come stile di gioco sociale, interattivo, coinvolgente ed in netta contrapposizione al gioco d’azzardo patologico.

"Sono orgogliosa di ripristinare l’evento - dichiara l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini - che celebra i giochi da tavolo sotto le Logge dei Banchi, poiché mi auspico che, attraverso iniziative come queste, la città di Pisa possa proporre un modello positivo di gioco, che riporta i ragazzi e le persone a incontrarsi fisicamente e condividere realmente il momento del divertimento, contrastando il dilagare dei giochi virtuali. Anche attraverso eventi come questi la nostra Amministrazione cerca di promuovere iniziative sociali e culturali che rappresentino un esempio di 'buona movida' e siano in grado di combattere, allo stesso tempo, condotte d’abuso come il gioco d’azzardo".