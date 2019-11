'Notte bianca in Blu' a Pisa

Il prossimo 30 novembre torna la 'Notte bianca in Blu', la kermesse nel centro storico organizzata da Confesercenti Toscana Nord e consorzio Pisa Viva giunta quest’anno alla decima edizione. Proprio per festeggiare questo importante traguardo sono molte le novità, partendo però del punto fermo della collaborazione con Palazzo Blu. La Notte è nata proprio per dare visibilità al commercio cittadino attraverso le mostre che ogni anno organizza Palazzo Blu, unendo cultura e shopping.

Gli eventi si snoderanno per tutto il centro dalla tarda mattinata fino alle 20. Dopo cena, ci sarà spazio per le visite ai musei, ma anche per apertivi e cene 'in Blu' che proporranno molti locali che hanno aderito. Filo conduttore della kermesse sarà la musica itinerante che accompagnerà lo shopping. Sarà coinvolta anche la zona della stazione e di piazza delle Vettovaglie. La Notte bianca in Blu si aprirà ufficialmente alle 15.30 da viale Gramsci con un brindisi e la musica.