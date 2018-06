Torna anche quest'anno la Notte Bianca a Pontedera, manifestazione gratuita voluta dai commercianti e cresciuta negli anni da 50.000 a 80.000 persone, che ha ospitato grandi nomi della musica italiana come i 'Sonohra', i 'Lost', Giusy Ferreri, Emma, Matteo Becucci e comici di rilievo nazionale come Sergio Sgrilli, Marco Marzocca, Cristiano Militello e Stefano Bollani.

Tanti saranno gli artisti che animeranno le Piazze della cittadina con la loro buona musica. A salire per primi sul palco, in Piazza Cordificio Billeri a partire dalle 21.30, saranno Federica Carta, Raige e Anna Tatangelo.

Alle 22.30 a far cantare tutti i presenti, in Piazza della Stazione, saranno la 'Combriccola del Blasco' e la special guest Andrea Innesto. Contemporaneamente in Piazza Cavour la cantante Viola Valentino.

Ultima ad esibirsi sarà Anggun in Piazza Martiri della Libertà alle ore 23.

A completare la serata ci sarà la seconda edizione del Festival per artisti emergenti 'Tutta la voce che ho', organizzato dall'associazione culturale Life for Music.

L'obiettivo del festival canoro è quello di promuovere i cantanti interpreti e cantautori emergenti, dando loro un nuovo spazio di espressione in cui possano presentarsi e in cui possano essere ascoltati da professionisti del settore musicale e dal pubblico.

Il direttore artistico di questa edizione della manifestazione è Marco Vanni.