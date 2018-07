'Notte Bianca del Vino' a Terricciola

Si accendono le luci sull’estate di Terricciola. Torna, infatti, la 'Notte Bianca del Vino', primo evento della lunga stagione che il comune delle Colline pisane dedica al connubio tra vino, cibo, spettacoli ed artigianato.

Promotore fin dalla prima edizione il Comune di Terricciola (con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Città del Vino, Spirito Jazz, Terricciolaeventi, Consorzio La Strada del Vino delle Colline Pisane, Centro Commerciale naturale Grappolo, Job is Life, Terre di Pisa) che presenta l’undicesima edizione.

La sera del 7 luglio, quindi, arte e cultura enogastronomica abbracceranno le strade di Terricciola dalle ore 19 alle 2 per un’esperienza sensoriale a tutto tondo. Fin dallo scorso anno abbiamo usato il termine Terricciola Wine per ricordare il grande rapporto tra la nostra città ed il mondo del vino.

Per le strade del paese, 'Di barrique in barrique', le migliori aziende della provincia di Pisa porteranno in degustazione i loro vini, e le associazioni ed i commercianti allestiranno un mercatino per creare un vero e proprio percorso di sapori lungo le vie di Terricciola.Enoteca comunale ci sarà una degustazione di prodotti al tartufo abbinata ai vini delle Strada del Vino delle Colline Pisane.

Spazio poi alle 'tende assaggio'. In Piazza XX Settembre 'Di Bollicine in bollicine' (degustazione di spumanti) e lo spazio di Leonardo Torrini Trippaio in Firenze. Sulle Terrazza Panoramiche a fare da padrone saranno il gelato artigianale e le degustazioni di distillati abbinati al cioccolato.

In Via Roma street food con panino al lampredotto. Sempre spazio allo street food tra il giardino comunale, borgo antico e Piazza Matteotti. Ed ancora per la parte gastronomica la tenda salumi 'La Cinta senese' di Guido Nenna. Ma la 'Notte Bianca del Vino' non vuol dire solo enogastronomia: a fare da cornice all’evento ci saranno spettacoli itineranti per le vie della città, musica jazz e blues.

Il tutto coadiuvato da un pratico servizio di bus navetta gratuito con partenza dal Bottegone della Calzatura, che dalle ore 19 alle ore 1 porterà i visitatori direttamente nel cuore della manifestazione con corse che passeranno ogni 30 minuti. Anche MD discount, che aprirà il prossimo 5 luglio a La Rosa, sarà aperto in occasione dell’evento del 7 luglio.

Per info: info@comune.terricciola.pi.it; 0587656540.